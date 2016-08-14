Лондон, 14 августа, 2016, 04:35 — ИА Регнум. Выход Великобритании из Европейского союза может затянуться как минимум на год. В составе ЕС может остаться до 2019 года. Об этом пишут Sunday Times и Reuters со ссылкой на свои источники.

Dave Kellam Британия и Евросоюз

Как сообщает британское издание, причина затягивания Brexit заключается в том, что правительственные ведомства, которые должны будут работать над вопросами выхода страны из ЕС, еще окончательно не укомплектованы. Однако официальной информации по этому поводу пока нет.

Изначально планировалось, что Великобритания должна выйти из Евросоюза в 2018 году, теперь СМИ сообщают, что это может произойти годом позже. Сама же британский премьер-министр Тереза Мэй ранее сообщала, что этот процесс будет отложен из-за необходимости подготовки к переговорам.

Эксперты отмечают, что любая, даже кратковременная, задержка выхода Великобритании из ЕС может привести к серьезной критике актуального правительства, в том числе и среди сторонников. По информации СМИ, также может затянуться процесс выборов президента во Франции и парламентских голосований в Германии.

Как ранее писало ИА REGNUM, 23 июня 52% граждан Соединенного Королевства проголосовали за выход страны из Евросоюза, сторонников евроинтеграции оказалось меньше на пять процентов — 48%. Так, после произошедшего премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал исполнить волю британцев и объявил о своей отставке, его место заняла ранее возглавлявшая МВД Тереза Мэй.