Вашингтон, 14 августа, 2016, 04:22 — ИА Регнум. Лидер фракции меньшинства в Палате представителей Конгресса США Ненси Пелоси получила десятки непристойных звонков после того, как контактная информация членов Палаты была опубликована взломщиков в интернете. В связи с этим конгрессмен попросила коллег быть бдительными и посоветовала последовать ее примеру и сменить номер телефона. Об этом, в субботу, 13 августа, сообщает Associated Press.

Jan-Hendrik Caspers Номер телефона

Об утечке информации Пелоси узнала во время авиаперелета из Флориды в Калифорнию.

«Как только я приземлилась, я получила множество большей частью непристойных и пошлых звонков, голосовых и текстовых сообщений», — заявила политик в своем письма к коллегам. Пелоси просит представителей Демократической партии США, чьи данные оказались выложенными в общий доступ, быть осторожными и следить за тем, чтобы подобные сообщения не прочли дети или другие члены семьи. «Этим утром я меняю номер телефона и советую вам сделать то же самое», — цитирует лидера фракции источник.

Сообщения были разосланы всем политикам, чьи адреса были опубликованы взломщиком.

«Это печальное событие не только для нас, но, что более важно, для всей нашей страны», — резюмирует свое обращение Пелоси.