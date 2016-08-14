Оттава, 14 августа, 2016, 04:02 — ИА Регнум. Власти Канады волнуются из-за сложившейся напряженности между Россией и Украиной, которая особо обострилась в последнее время. В связи с этим в Оттаве призывают стороны избегать провокаций. Об этом стало известно в субботу, 13 августа, из заявления канадского министра иностранных дел Стефана Диона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канада

По его словам, он обеспокоен возросшей напряженностью российско-украинских отношений, а также действиями и риторикой, которые, с точки зрения канадского политика, способствуют появлению этой напряженности. Поэтому Канада призывает Москву и Киев усилить дипломатическую деятельность и сделать все, чтобы избежать провокаций.

Напомним, что 10 августа Федеральная служба безопасности сообщила, что в ночь с 7 на 8 августа в Крыму была задержана группа диверсантов. Помимо этого, сотрудниками российских спецслужб были предотвращены теракты на территории Крымского полуострова, которые готовило Главное управление разведки министерства обороны Украины. Задержанные давали признательные показания.

При задержании террористов погибло двое российских военных. В настоящее время по этому поводу возбуждены уголовные дела. Также, по информации спецслужб РФ, террористические акты должны были быть нанесены по элементам инфраструктуры и жизнеобеспечению полуострова.

В свою очередь, Минобороны Украины, разумеется, отрицает тот факт, что задержанные в Крыму российскими спецслужбами диверсанты являются сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины.