Санкт-Петербург, 14 августа, 2016, 03:42 — ИА Регнум. Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией восстановлено в полном объеме. Ранее приостановленное по техническим причинам движение скоростных поездов «Аллегро» сообщением «Санкт-Петербург — Хельсинки» возобновилось в прежнем режиме, сообщает сайт Октябрьской железной дороги.

Клод Моне. Локомотив (поезд в снегу). 1875

Причиной приостановки движения поездов стало повреждение контактной сети, по причине которого с середины дня субботы, 13 августа, движение было заблокировано. После устранения неисправности на участке пути между станциями Коувола и Вайниккала (Финляндия), составы начнут движение по действующему расписанию.

Исключение составит поезд № 778, выдвинувшийся из столицы Финляндии 13 августа с опозданием на 4 часа. РЖД пообещало сделать все возможное для сокращения опоздания. В Санкт-Петербурге для пассажиров задерживающегося состава будут организованы дополнительные автобусы.