Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 августа, 2016, 03:34 — ИА Регнум. Российская саблистка Софья Великая, завоевавшая золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, заявила, что пока не намерена завершать свою спортивную карьеру. Об этом она сообщила агентству «Р-Спорт сегодня, 14 августа.

Dan Kollmann Саблистка

«Как можно от этого уйти, если только вынесут», — заявила София Великая.

По словам российской саблистки, семикратной чемпионки мира, до Олимпиады в Токио, которая состоится в 2020 году, она не будет заканчивать карьеру. Великая сказала, что ненадолго сделает паузу и после этого вернется в спорт. Также спортсменка заявила, что сегодняшняя победа саблисток в Рио посвящена тем атлетам из России, которых не допустили из-за допингового скандала к состязаниям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что шестое по счету «золото» российской сборной принесли саблистки Софья Великая, Яна Егорян, Юлия Гаврилова и Екатерина Дьяченко. В Финале они одержали верх над спортсменками из Украины со счетом 45:30. Третье место заняла сборная Соединенных Штатов.