Лозанна, Швейцария, 14 августа, 2016, 03:10 — ИА Регнум. Сетевые ресурсы Международного олимпийского комитета массово атакуются хакерами. Службы безопасности отражают атаки «в течение всего дня и каждый день», сообщил в интервью Associated Press пресс-секретарь МОК Марк Адамс.

Blue Coat Photos Кибератака

«У нас это круглый год так или иначе происходит, но в данный момент — особенно интенсивно», — заявил Адамс. Происходящее он назвал «очередной атакой», пояснив при этом, что нечто подобное происходило и в 2012 году во время Олимпиады в Лондоне.

По словам пресс-секретаря МОК, данные события объясняются тем, что комитет в этот период находится «в центре внимания».

Напомним, центром внимания в связи с проведением летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро стало также созданное при поддержке МОК Всемирное антидопинговое агентство, сайт которого также подвергался атаке хакеров накануне.