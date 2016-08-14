Москва, 14 августа, 2016, 03:06 — ИА Регнум. Более ста тысяч человек поставили свою подпись за отмену антитеррористического пакета Ирины Яровой. Так, к 2:51 14 августа на сайте «Российской общественной инициативы» соответствующая петиция набрала 100 098 голосов.

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Этого количества подписей хватит, чтобы созвать экспертный совет при министерстве по вопросам Открытого правительства. Отметим, что против инициативы подписались 1439 человек.

«Данный закон требует огромных денег и может привести к банкротству многих интернет-компаний, и снизить доход государства от получаемых от них налогов. Также он ущемляет права человека», — говорится в петиции.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов 7 июля. Согласно комплексу документов, операторы связи обязаны в течение трех лет хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Закон начинает действовать с 1 июля 2018 года. Все эти данные необходимо будет предоставить по запросу спецслужб.

9 августа против «пакета Яровой» состоялся митинг в столичном парке «Сокольники». Активисты проводили мероприятие в защиту «23 и 24 статей Конституции, против интернет-цензуры и интернет-слежки, за свободу интернета в России». На акцию собрались, по оценкам организаторов, от трех до четырех тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM писало о том, что, по результатам опроса Фонда «Общественное мнение» выяснилось, что более половины граждан РФ ничего не знают о «пакете Яровой». Еще 20% ответили, что что-то слышали и еще 9% заявили, что в курсе поправок Яровой и Озерова. Также в результате социологического исследования стало известно, что каждую из поправок, предложенных в «пакете Яровой», поддерживают 52% населения.