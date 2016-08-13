КНДР: У США нет монополии на право ядерного упреждающего удара
Пхеньян, 14 августа, 2016, 02:41 — ИА Регнум. КНДР предостерегает США «безрассудных» планов вторжения на территорию страны, а в случае любых провокаций намерена применить ядерное оружие. Об этом в субботу, 13 августа, южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщает со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.
Официальный комментарий со стороны властей Северной Кореи был опубликован через три дня после тог, как Вашингтон заявил о намерении разместить три стратегических ядерных бомбардировщика США на острове Гуам. Данные действия в США расценивают в качестве ответных мер на провокации со стороны КНДР.
В свою очередь, в Пхеньяне подобные действия посчитали демонстрацией намерений вторгнуться на территорию страны.
«США в своем неприкрытом усилении ядерных сил четко доказывает, что их попытки сделать упреждающий ядерный удар по КНДР — свершившийся факт», — говорится в официальном заявлении властей республики. Кроме того, в заявлении сообщается, что «право нанести упреждающий ядерный удар не является монополией США», и в случае необходимости КНДР оставляет за собой право его нанести.
«Беспощадный и аннулирующий удар по врагу» военные Северной Кореи способны нанести даже при «малейшей провокации», подчеркивается в заявлении.