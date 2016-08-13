Пхеньян, 14 августа, 2016, 02:41 — ИА Регнум. КНДР предостерегает США «безрассудных» планов вторжения на территорию страны, а в случае любых провокаций намерена применить ядерное оружие. Об этом в субботу, 13 августа, южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщает со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

National Nuclear Security Administration Ядерный удар

Официальный комментарий со стороны властей Северной Кореи был опубликован через три дня после тог, как Вашингтон заявил о намерении разместить три стратегических ядерных бомбардировщика США на острове Гуам. Данные действия в США расценивают в качестве ответных мер на провокации со стороны КНДР.

В свою очередь, в Пхеньяне подобные действия посчитали демонстрацией намерений вторгнуться на территорию страны.

«США в своем неприкрытом усилении ядерных сил четко доказывает, что их попытки сделать упреждающий ядерный удар по КНДР — свершившийся факт», — говорится в официальном заявлении властей республики. Кроме того, в заявлении сообщается, что «право нанести упреждающий ядерный удар не является монополией США», и в случае необходимости КНДР оставляет за собой право его нанести.

«Беспощадный и аннулирующий удар по врагу» военные Северной Кореи способны нанести даже при «малейшей провокации», подчеркивается в заявлении.