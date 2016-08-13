Бразилиа, 14 августа, 2016, 02:35 — ИА Регнум. Российская двукратная чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева завершит свою спортивную карьеру 19 августа 2016 года. В этот день состоится пресс-конференция в Рио-де-Жанейро. Об этом сегодня, 14 августа, сообщил «Р-Спорт».

kremlin.ru Елена Исинбаева на вручении государственных наград

Как отмечает издание, в настоящее время подана заявка на проведение пресс-конференции, посвященной завершению карьеры Исинбаевой. Известно, что зал для пресс-конференции рассчитан на 700 человек, а само мероприятие будет проводиться на девяти языках.

Ранее российская спортсменка в своем Instagram писала о том, что ее последняя надежда на то, чтобы выступить на Олимпийских играх в Рил, исчезла, поэтому как действующему спортсмену в Рио ей полететь не удастся. Зато, отметила Исинбаева, быть кандидатом в комиссию спортсменов МОК она имеет полное право. И в связи с этим вылетает в Бразилию 14 августа. По словам главы Олимпийского комитета России Александра Жукова, у Исинбаевой есть все шансы войти в комиссию.

Напомним, что российская спортсменка дважды становилась олимпийской чемпионкой: в 2004 и в 2008 годах. На Олимпиаде в Лондоне Исинбаева заняла второе место. Прыгунья с шестом делала перерыв в карьере несколько лет назад.

В 2015 году она вернулась в спорт после рождения ребенка. Елена Исинбаева, ставшая любимицей публики по всему миру, планировала звершить свою карьеру, выступив на Олимпиаде в Рио. Однако из-за допинг-скандала она, как и многие другие спортсмены из РФ, не смогла принять участие в состязаниях. Исинбаева заслужила всемирное признание благодаря тому, что установила 28 мировых рекордов.