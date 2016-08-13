Сочи, Краснодарский край, 14 августа, 2016, 02:07 — ИА Регнум. В Сочи катер, выполнявший в море прогулочный маршрут, переехал купавшуюся женщину. Женщина получила множество травм, от которых в последствии скончалась. Об этом стало известно в субботу, 13 августа, от представителей экстренных служб города.

X posid Прогулочный катер

По словам источника, катер наехал на женщину в 150 метрах от берега. После инцидента катер сразу же остановился. Однако, к сожалению, спасти женщину так и не удалось.

Как стало известно от представителей в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю, сейчас следователи проводят проверку по факту гибели женщины в результате столкновения с катером в акватории Черного моря.

Напомним, что недавно, в начале июля, в Сочи произошел другой инцидент. В море в районе пляжа «Мандарин» пропал турист из Саратова. Как оказалось, вместе купались двое братьев, позже старший не обнаружил рядом своего младшего родственника. В спасательный отряд от службы «01» поступила информация о том, что в море находится мужчина, который самостоятельно доплыть до берега не может. Спасатели сразу стали вести поиски пропавшего.