Нью-Йорк, США, 14 августа, 2016, 01:57 — ИА Регнум. В США скончался 50-летний мужчина, пострадавший от удара молнией накануне во время прогулки в нью-йоркском парке в долине реки Гудзон. Еще четверо человек, пострадавших от молнии в курортном городе Лейк-Джордж, госпитализированы в отделение интенсивной терапии, сообщает в субботу, 13 августа, ABC News.

Fernando Flores Молния

Сообщается, что жертвами стихии стали отдыхающие в возрасте от 46 до 55 лет, которые расположились в парке на лавочке, в то время как на населенный пункт обрушилась гроза. с многочисленными ожогами и травмами внутренних органов пострадавшие были доставлены в больницу. Их состояние оценивается медиками как стабильное.

По данным национальной метеорологической службы, удары молнии довольно частое явление на территории США и фиксируются около 25 миллионов случаев в год. По статистике, жертвами молнии ежегодно становятся около 49 человек. В 2016 с начала года от ударов молнии по всей стране уже погибли 25 человек.