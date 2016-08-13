Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 августа, 2016, 01:48 — ИА Регнум. Очередное «золото» в копилку российской сборной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро принесли саблистки, чемпионки мира 2015 года Софья Великая, Яна Егорян, Юлия Гаврилова и Екатерина Дьяченко. Они завоевали первое место в командных соревнованиях.

OpenClipart-Vectors Саблистка

В финале соревнований российские спортсменки скрестили сабли с украинской командой. В результате саблистки из РФ одолели соперниц со счетом 45:30. «Бронзу» взяла сборная США.

Таким образом, благодаря саблисткам Россия получила 23 медаль в общем зачете. Из них семь медалей для страны завоевали фехтовальщицы. В неофициальном общекомандном зачете РФ занимает шестое место.

Напомним, что ранее, 8 августа, на ОИ в Рио медаль высшего достоинства России принесла фехтовальщица Яна Егорян. Позже президент России Владимир Путин поздравил спортсменку с победой.