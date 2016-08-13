Нью-Йорк, США, 14 августа, 2016, 01:27 — ИА Регнум. Двое мусульман были расстреляны в нью-йоркском округе Квинс в субботу, 13 августа. Имам скончался в больнице, за жизнь его спутника борются медики. Подробности о произошедшем сообщает New York Daily News.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Как стало известно, двое священнослужителей шли из мечети после полуденной молитвы, когда неизвестный подошел к ним и открыл огонь. Инцидент произошел на территории Озон-парка в одном квартале от мечети Аль-Фуркан. По сообщениям свидетелей, преступник место происшествия покинул пешком.

Как сообщили в полиции, выстрелы были произведены с близкого расстояния в область головы. Обоих мужчин доставили в клинику, но жизнь имама спасти не удалось. Его коллега находится в тяжелом состоянии, медики пытаются сделать все возможное для спасения его жизни.

Сообщается, что застреленный имам был религиозным лидером с момента своего появления в Квинс, куда он прибыл два года назад из Бангладеш. У мужчины остались жена и трое детей.