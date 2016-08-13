Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 августа, 2016, 01:26 — ИА Регнум.



...some guy Кейрин

Российская велосипедистка Анастасия Войнова, ранее принесшее с паре с Дарьей Шмалевой «серебро» в копилку сборной, заняла четвертое место в кейрине на Олимпийских играх в Рио.

Кейрин является разновидностью велотрековых гонок, где перед финальным спринтом необходимо ехать несколько кругов с определенной скоростью. Победительницей в этом состязании на ОИ в Рио-де-Жанейро стала представительница Норвегии Элисс Лоигтле.

«Серебро» взяла британка Ребекка Джеймс. Тройку лидеров замкнула австралийская велосипедистка Анна Меарес. Отставание российской спортсменки от нее составило всего 0,111 секунды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва заняли второе место на олимпийском турнире по велотреку в командном спринте, принеся таким образом в копилку российской сборной 21 медаль. Российских спортсменок на три секунды обогнали китайские велогонщицы.