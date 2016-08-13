Анкара, 14 августа, 2016, 01:06 — ИА Регнум.



Бен Шан. Безработные. 1938

После неудачной попытки военного переворота в Турции было уволено и отстранено от работы почти 81,5 тыс. человек. Об этом в субботу, 13 августа, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщает британское агентство Reuters.

В целом число, лишившихся работы в результате неудавшегося госпереворрота, составило 81 494 человек. Премьер пояснил журналистам, что сокращения, помимо прочих, коснулись судей, солдат и государственных служащих. Так, в военной сфере, госаппарате и среди чиновников было уволено около пяти тысяч человек.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что от работы было отстранено порядка 60 тыс. человек, а также еще 3,5 тыс. специалистов было уволено. Помимо этого, власти Турции закрыли более 130 СМИ, среди которых есть и три информационных агентства, 45 газет и 16 телеканалов.

Ранее в Турции задержали 26 тыс. человек. Из них — почти 13,5 тыс. взяты под стражу. Об этом 4 августа заявлял министр внутренних дел Турции Эфкан Ала заявил. 11 августа министр образования страны Исмет Йылмаз сообщил, что в Турции были отменены разрешения на работу для 27,4 тыс. человек, которые трудятся в сфере образования. Это связано с последователями Гюлена в госучреждениях, которого турецкие власти обвиняют в организации неудавшегося госпереворота.

Напомним, что в Стамбуле и Анкаре в ночь на 16 июля произошла попытка военного переворота. Военным удалось захватить ряд правительственных учреждений, однако в итоге официальным властям все же удалось подавить путч. Сам турецкий президент Райджеп Эрдоган был эвакуирован из места, где он отдыхал вместе с семьей, за пол часа до того, как туда пришли военные. В Анкаре считают вдохновителем мятежа турецкого писателя и бывшего проповедника и имама Фетхуллаха Гюлена, который в настоящее время проживает в США. Сам Гюлен свою отрицает вину. Через пять дней после попытки переворота в Турции был введен режим ЧП.