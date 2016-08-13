Дамаск, 14 августа, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Несмотря на то что перемирие на территории Сирийской Арабской Республики соблюдалось в большинстве провинций, за истекшие сутки, 13 августа, было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Представители еще одного населенного пункта подписали мирное соглашение, таким образом, число присоединившихся к перемирию достигло 389 населенных пунктов. О произошедшем за сутки на территории Сирии сообщает в ежедневном информационном отчете российский Центр по примирению враждующих сторон.

Freedom House Бойцы сирийской оппозиции

Сообщается, что на текущий момент количество заявивших о присоединении к мирному процессу вооруженных формирований осталось без изменений: 69. Между тем переговоры с вооруженными группировками в провинциях Латакия, Дамаск и Хама продолжаются.

В провинции Дамаск было зафиксировано шесть случаев нарушения режима прекращения огня: минометные обстрелы населенных пунктов провинции вели боевики причисляющей себя к оппозиции вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам». Еще один населенный пункт в Латакии был обстрелян вооруженными группами «Сирийской свободной армии».

Кроме того, на территории Сирии продолжают вести боевые действия террористические (запрещенные в России) группировки «Джабхах ан-Нусра» и «Исламское государство». Боевики вели обстрел мирных кварталов в городах провинций Алеппо, Дамаск и Деръа.