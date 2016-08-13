Вашингтон, 14 августа, 2016, 00:30 — ИА Регнум. Показателем того, что Украина меняется в положительную сторону, является марш равенства ЛГБТ-сообщества в Одессе, заявил американский посол на Украине Джеффри Пайетт. Таким образом он поздравил одесситов с парадом представителей сексуальных меньшинств в 2016 году.

Giuseppe Milo Гей-парад

В своем аккаунте в Twitter американский дипломат написал: »Поздравляю мирный парад в Одессе-2016. Хороший первый шаг. Доказательство того, что Украина меняется». Причем свое поздравление политик сделал сразу на трех языках: русском, украинском и английском.

Напомним, что в Одессе гей-парад прошел в субботу, 13 августа. Участие в мероприятии приняли около 60 человек (по другим сообщениям СМИ, около 50). При этом обеспечивали порядок на ЛГБТ-марше в несколько раз больше сотрудников правоохранительных органов.

На мероприятии все-таки не обошлось без происшествий. 20 человек попытались проявить агрессию к участникам парада и свое неприятие к мероприятию в целом. В итоге полиция задержала этих людей.

ЛГБТ-парад на Украине проходит уже не в первый раз. Так, ранее, 12 июня, в Киеве состоялся марш равенства в поддержку расширения прав представителей секс-меньшинств. В преддверии акции многие украинские радикалы обещали сорвать парад. Несмотря на это в целом все же обошлось без серьезных происшествий. Полицейские задержали около 60 человек, которые были агрессивно настроены против участников шествия.