Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 августа, 2016, 00:30 — ИА Регнум. Российская мужская сборная по волейболу одолела польскую команду в матче четвертого тура предварительного этапа Олимпиады в Рио-де-Жанейро со счетом 3:2. По результатам матча российские волейболисты обеспечили себе досрочный выход в четвертьфинал.

Jessica Diamond Волейбольная сетка

Почти два часа шла напряженная борьба между двумя командами. Счет в пяти партиях: 25:18, 16:25, 25:18, 22:25, 15:13. В результате российская команда обыграла действующих чемпионов мира по волейболу.

Теперь российская сборная по волейболу, набрав восемь очков, занимает третье место в турнирной таблице. Команда Польши находится на втором месте. Им удалось набрать на одно очко больше.

Сборной России предстоит провести последний матч группового турнира против команды Ирана.