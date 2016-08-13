Рио-де-Жанейро, Бразилия, 13 августа, 2016, 22:19 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк прокомментировал победу боксёра Евгения Тищенко над представителем Узбекистана Рустамом Тулагановым в весовой категории до 91 кг на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

pixabay.com Боксёрские перчатки

«Сегодня он (Евгений Тищенко) выполнил установку на бой — четко работать через переднюю руку и не ввязываться в драку, — цитирует Лебзяка «Р-Спорт». — Можно сказать, что бой выигран с малыми потерями».

При этом тренер сборной России добавил, что претензий к российскому спортсмену по движению на ринге нет.

«Главное было то, чтобы он не зажимался и не пропускал шальные удары, — говорит Лебзяк. — А в 3-м раунде была задача не форсировать события, а вызывать соперника на себя и атаковать».

Теперь, по словам тренера, Тищенко нужно «хорошо отдохнуть и готовиться к финалу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 августа российский боксер Евгений Тищенко вышел в финал олимпийского турнира в весовой категории до 91 кг, гарантировав себе как минимум серебряную медаль. В полуфинале спортсмен из РФ в 3-х раундовом поединке переиграл представителя Узбекистана Рустама Тулаганова.

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