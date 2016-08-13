Рио-де-Жанейро, Бразилия, 13 августа, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина все-таки отстранена от участия в Олимпийских играх-2016 в Рио и ждет решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом заявил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин агентству «Р-Спорт».

Erik van Leeuwen Дарья Клишина

«Отстранение подтверждается, — сказал Шляхтин. — Мотивировка? Комиссия из Международного олимпийского комитета (МОК) не допустила. Ее компания подала апелляцию, завтра (14 августа) рассмотрение иска в CAS».

При этом глава ВФЛА добавил, что ситуация по российской спортсменке ненормальная, но «мы это предвидели».

«Я говорил об этом, что вопрос с Клишиной еще может быть, — сказал Шляхтин. — Вот он и возник. Шансы? Мне сложно говорить, я же не CAS. Вообще, сам подход к этому вопросу циничный».

Ранее ряд средств массовой информации сообщил, что допуск российской спортсменки Дарьи Клишиной на летние ОИ-2016 отменен, а сама легкоатлетка подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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