Самара, 13 августа, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Крылья Советов» (Самара) на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 3-го тура российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ).

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Встреча, прошедшая 13 августа на стадионе «Металлург» в Самаре, завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче уже на третьей минуте открыли хозяева поля: отличился защитник Милан Родич. На 52-й минуте «Краснодар» отыгрался благодаря усилиям нападающего Федора Смолова.

РФПЛ. 3-й тур.

«Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар» (Краснодар) — 1:1.

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