Рио-де-Жанейро, Бразилия, 13 августа, 2016, 20:54 — ИА Регнум. Информация о недопуске на Олимпийские игры-2016 в Бразилии российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной не соответствует действительности. Об этом сообщил директор-руководитель главного управления ОКР по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Игорь Казиков агентству «Р-Спорт».

Dmitry Rozhkov Дарья Клишина

«Клишина на сегодняшний день аккредитована, допущена, она получила номер, — сказал он. — Она есть в протоколах. Я не знаю, как такое (недопуск Клишиной) может быть».

При этом Казиков добавил, что он видел спортсменку вчера вечером, 12 августа.

«Она (Клишина) готовится, намерена выступать», — говорит он.

Ранее ряд СМИ сообщил, что допуск Клишиной на летние Игры-2016 отменен, а легкоатлетка подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).