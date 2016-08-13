Рио-де-Жанейро, Бразилия, 13 августа, 2016, 20:40 — ИА Регнум. Боксер из РФ Евгений Тищенко вышел в финал олимпийского турнира в весовой категории до 91 кг, гарантировав себе как минимум серебряную медаль. В полуфинале российский спортсмен в трех раундовом поединке по очкам переиграл Рустама Тулаганова из сборной Узбекистана (3:0).

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Соперник российского спортсмена по финалу определится 14 августа в вечерней сессии (в 00.45 мск) в бою между представителем Кубы Эрисланди Савоном и спортсменом из Казахстана Василием Левитом.

Напомним, что в боксе проигравшие участники полуфинальных поединков получают бронзовые олимпийские медали.

Финальный бой пройдет в ночь с понедельника на вторник, 16 августа, и стартует в 1.15 мск.

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