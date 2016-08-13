Сборная России по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги
Будапешт, 13 августа, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Второй день проходящего в Венгрии третьего этапа Евролиги по пляжному футболу принёс такие результаты.
Pedro Paulo Silva de Souza
Пляжный футбол
Группа «1»
- [[[flag-ru]]] Россия — [[[flag-ro]]] Румыния 7:2
- [[[flag-pt]]] Португалия — [[[flag-by]]] Белоруссия 2:4
Группа «2»
- [[[flag-it]]] Италия — [[[flag-pl]]] Польша 7:6
- [[[flag-ua]]] Украина — [[[flag-de]]] Германия 5:0
Завтра третий этап завершится, а Суперфинал пройдёт в Италии 25−28 августа.