Будапешт, 13 августа, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Второй день проходящего в Венгрии третьего этапа Евролиги по пляжному футболу принёс такие результаты.

Pedro Paulo Silva de Souza Пляжный футбол

Группа «1»

[[[flag-ru]]] Россия — [[[flag-ro]]] Румыния 7:2

Россия — Румыния [[[flag-pt]]] Португалия — [[[flag-by]]] Белоруссия 2:4

Группа «2»

[[[flag-it]]] Италия — [[[flag-pl]]] Польша 7:6

Италия — Польша [[[flag-ua]]] Украина — [[[flag-de]]] Германия 5:0

Завтра третий этап завершится, а Суперфинал пройдёт в Италии 25−28 августа.