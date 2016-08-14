Олимпиада в Рио: 14 августа разыграют 22 комплекта медалей
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 августа, 2016, 07:41 — ИА Регнум. В девятый, первый во второй половине, день Олимпийских игр будут разыграны медали в следующих дисциплинах:
Department for Communities and Local Government
Олимпийские игры
|Вид спорта
|Дисциплина
|Бокс (1 комплект)
|Мужчины, до 49 кг
|Борьба греко-римская (2 комплекта)
|Мужчины, 59 кг
|Мужчины, 75 кг
|Велоспорт (1 комплект)
|Мужчины, трек, спринт индивидуальный
|Гольф (1 комплект)
|Мужчины
|Лёгкая атлетика (4 комплекта)
|Женщины, марафон
|Женщины, тройной прыжок
|Мужчины, 400 м
|Мужчины, 100 м
|Парусный спорт (2 комплекта)
|Женщины, виндсерфинг
|Мужчины, виндсерфинг
|Прыжки в воду (1 комплект)
|Женщины, трамплин 3 м
|Спортивная гимнастика (4 комплекта)
|Мужчины, вольные упражнения
|Женщины, опорный прыжок
|Мужчины, пражнения на коне
|Женщины, упражнения на брусьях
|Стрельба (1 комплект)
|Мужчины, винтовка, 50 м, из 3-х положений
|Теннис (3 комплекта)
|Мужчины, одиночный разряд
|Женщины, парный разряд
|Смешанные пары
|Тяжёлая атлетика (1 комплект)
|Женщины, свыше 75 кг
|Фехтование (1 комплект)
|Мужчины, шпага, командное первенство