Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 августа, 2016, 07:41 — ИА Регнум. В девятый, первый во второй половине, день Олимпийских игр будут разыграны медали в следующих дисциплинах:

Department for Communities and Local Government
Олимпийские игры
Вид спортаДисциплина
Бокс (1 комплект)Мужчины, до 49 кг
Борьба греко-римская (2 комплекта)Мужчины, 59 кг
Мужчины, 75 кг
Велоспорт (1 комплект)Мужчины, трек, спринт индивидуальный
Гольф (1 комплект)Мужчины
Лёгкая атлетика (4 комплекта)Женщины, марафон
Женщины, тройной прыжок
Мужчины, 400 м
Мужчины, 100 м
Парусный спорт (2 комплекта)Женщины, виндсерфинг
Мужчины, виндсерфинг
Прыжки в воду (1 комплект)Женщины, трамплин 3 м
Спортивная гимнастика (4 комплекта)Мужчины, вольные упражнения
Женщины, опорный прыжок
Мужчины, пражнения на коне
Женщины, упражнения на брусьях
Стрельба (1 комплект)Мужчины, винтовка, 50 м, из 3-х положений
Теннис (3 комплекта)Мужчины, одиночный разряд
Женщины, парный разряд
Смешанные пары
Тяжёлая атлетика (1 комплект)Женщины, свыше 75 кг
Фехтование (1 комплект)Мужчины, шпага, командное первенство