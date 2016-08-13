Москва, 13 августа, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) надеются на полное снятие с Кубы американских санкций. Об этом говорится в интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова к 90-летию Фиделя Кастро, которое было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

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«Я очень рассчитываю, что шаги Вашингтона продолжатся, потому что самое главное сейчас — это полностью снять торгово-экономическое и финансовое эмбарго, — сказал российский дипломат. — Я считаю, что прибегать к подобным методам давления на целые народы — это позор для нашей цивилизации».

При этом Лавров добавил, что власти США должны осознать ошибочность такой политики.

«Они (власти США) расписались в неспособности методами нелегитимного одностороннего давления заставить изменить выбор кубинского народа, — говорит глава МИД РФ. — Это большое событие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 августа команданте Фиделю Кастро исполняется 90 лет.

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