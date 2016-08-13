Рио-де-Жанейро, Бразилия, 13 августа, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Российские саблистки — Яна Егорян, Софья Великая и Екатерина Дьяченко — вышли в финал турнира на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, победив в драматичной встрече фехтовальщиц из США. Как сообщается на сайте соревнований, итоговый счет встречи — 45:42.

Marie-Lan Nguyen Фехтование на саблях

Таким образом, в финале, который начнется 14 августа в 0:15 мск, российские саблистки встретятся со сборной Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа фехтовальщица Яна Егорян стала олимпийской чемпионкой, принеся сборной России медаль высшего достоинства на летних Играх в Рио-де-Жанейро.

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