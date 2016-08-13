Вашингтон, 13 августа, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Два ребенка погибли в результате стрельбы в штате Миссури в США. Как передает RT, трагедия произошла в ночь на субботу, 13 августа, в городе Канзас-Сити.

Tony Webster Место преступления

Известно, что злоумышленник, личность которого пока не установлена, открыл стрельбу приблизительно в 2 часа ночи по местному времени.

«Два мальчика 8 и 9 лет скончались от ранений, — говорится в сообщении. — Также в результате стрельбы пострадала и была госпитализирована 16-летняя девушка».

По словам сотрудников полиции, на данный момент нет информации о стрелявшем и его мотивах.

Ведется следствие.