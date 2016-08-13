Анкара, 13 августа, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Прокуратура города Стамбул отправила в Министерство юстиции США письмо с запросом на экстрадицию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции подозревают в организации попытки военного мятежа в стране. Об этом сообщает в субботу, 13 августа, News Turk.

pixabay.com Требование ареста

«Письмо, подготовленное прокурором Джаном Тунджаем, представлено в Департамент по международному праву и внешним связям Министерства юстиции США для последующего рассмотрения в соответствующих инстанциях США», — говорится в сообщении.

В документе указано, что Анкара просит власти США поместить Гюлена под временный арест в соответствии с 10-й статьей американо-турецкого соглашения до момента предоставления со стороны Турции пакета документов с требованием его экстрадиции.

Сам проповедник Гюлен отрицает свою причастность к тем деяниям, которые ему пытаются инкриминировать власти Турции. По его словам, он никогда не поддерживал насильственную смену власти в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка военного переворота. Многочисленные отряды военных с бронетехникой вышли на улицы крупных городов страны. К утру мятеж был подавлен.

По последним данным, в результате столкновений погибли более 290 человек, около 1500 получили ранения.

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