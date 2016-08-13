Калуга, 13 августа, 2016, 18:29 — ИА Регнум. В Калужской области сегодня открыли три дорожно-транспортные развязки: в районе Ерденево (128 км), Березовки (139 км), Тихоновой Пустыни (166 км).Также готовы к вводу в эксплуатацию еще три дорожно-транспортных узла: в районе Чулково — Недельное (124 км), Детчино (144 км) и Торбеево — Лопатино (155 км). Планируется, что по ним движение будет открыто 30 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

admoblkaluga.ru Реконструкция трассы М3 «Украина» в Калужской области

Выражая благодарность руководству государственной компании «Автодор» за эффективную и качественную работу, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов отметил, что реконструкция трассы, создание современных транспортных развязок даст новый импульс для активизации инвестиционного развития территорий региона. Также Анатолий Артамонов обратил внимание представителей подрядной организации на необходимость запуска системы освещения в трассы в самое ближайшее время в целях повышения безопасности движения.

Как сообщало ИА REGNUM, обновленному участку участка дороги М-3 «Украина» со 124 километра до 194 километра в Калужской области, по результатам реконструкции будет присвоена категория I-Б. В ее состав войдут 10 транспортных развязок в разных уровнях, 7 надземных пешеходных переходов, экодук — мостовое сооружение, обеспечивающее беспрепятственное движение представителей животного мира.

На участке транспортной развязки 174 километр выполняется весь комплекс строительно-монтажных работ, начиная с подготовки территории, очистки её от лесонасаждений, земляных работ и работ по устройству дорожной одежды. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2017 года. В настоящее время приняты принципиальные решения по определению числа полос движения и вида пунктов взимания платы на км 136+800 и км 168+770 (18 полос (4 реверсивных) и 16 полос (4 реверсивных) соответственно), прорабатываются проектные решения по оборудованию пунктов платежей.

Властями региона особое внимание было уделено организации альтернативного проезда для жителей села Головтеево. После реконструкции данная трасса будет иметь покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, ширину шесть метров, кроме этого, будет обеспечено ее освещение.