Тбилиси, 13 августа, 2016, 17:59 — ИА Регнум. В Грузии арестован 20-летний местный житель, который подозревается в убийстве туриста из США. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на МВД страны.

pixabay.com Убийство

Трагедия произошла в пятницу, 12 августа, на дороге Лечури — Тушети в Кахетии.

По данным следствия, местный житель на почве ссоры нанес иностранному гражданину несколько ранений холодным оружием.

«От полученных ранений 41-летний гражданин США скончался на месте», — говорится в сообщении.

Сотрудникам полиции по «горячим следам» удалось арестовать обвиняемого, который признается в содеянном. В качестве вещественного доказательства изъято орудие убийства — нож.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».