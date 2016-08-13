Хельсинки, 13 августа, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Скоростной поезд «Аллегро», следовавший из Санкт-Петербурга в Хельсинки, врезался в лежащее на железнодорожном полотне дерево в Финляндии. Как сообщает телеканал Yle, в результате инцидента никто не пострадал.

Морозов Л.Н Поезд «Аллегро»

ЧП произошло в субботу, 13 августа, на участке между городами Коувола и Вайниккала.

«Шедший из Санкт-Петербурга в Хельсинки поезд «Аллегро» столкнулся с упавшим на рельсы деревом, — говорится в сообщении. — Авария произошла недалеко от Луумяки».

Железнодорожное сообщение между РФ и Финляндией временно приостановлено. Пассажиры скоростного поезда, попавшего в аварию, будут пересажены на другой транспорт.