Бразилиа, 13 августа, 2016, 17:24 — ИА Регнум. В Рио-де-Жайнейро, где сейчас проходит Олимпиада-2016, скончался физиотерапевт сборной команды Франции Патрик Бодье. Об этом рассказал президент Национального Олимпийского комитета Франции Дени Масселья в интервью изданию L'Equipe.

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«Патрик Бордье умер в пятницу (12 августа) во второй половине дня, — сказал Масселья. — Все французские олимпийцы, с которыми он работал, скорбят и вспоминают его самыми теплыми словами».

О причинах смерти физиотерапевта пока ничего не сообщается.

Известно, что Бордье работал физиотерапевтом в команде Франции по теннису с 2014 года.

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