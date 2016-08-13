Бразилиа, 13 августа, 2016, 17:07 — ИА Регнум. 25 августа начнется финальная процедура в процессе импичмента Дилмы Руссефф. Как сообщает El Universo, рассмотрение этого вопроса должно занять не более пяти рабочих дней. Иными словами, к 31 августа судьба Дилмы Руссефф будет решена.

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Если за импичмент выскажутся две трети сенаторов, Руссефф окончательно отправится в отставку и против неё можно будет начать полномасштабный судебный процесс, а её место до выборов 2018 года займёт вице-президент Мишел Темер. Если две трети голосов набрать не удастся, то Дилма Русеф немедленно вернётся на своё место; однако, по мнению аналитиков, такой вариант чрезвычайно маловероятен, писало ранее Euronews.

«В Бразилии предстоящая отставка Руссефф не вызывает сомнений ни у аналитиков, ни у большинства населения. Рейтинг Мишела Темера пока, действительно, низок, но какие-то подвижки к лучшему уже ощутимы. Во всяком случае, инвесторы в Бразилию сейчас пойдут. К сожалению, российские частные предприниматели мало активны, хотя в Бразилии, в случае создания совместных предприятий на территории страны, есть возможность и получения кредитов на развитие производства. Особенно, при официальной поддержке руководства штатов. Российских бизнесменов здесь ждут», прокомментировал ситуацию специально для ИА REGNUM бразильский социолог Павел Грасс.