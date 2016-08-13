Солнечногорск, Московская область, 13 августа, 2016, 16:56 — ИА Регнум. В Солнечногорском районе Московской области в результате возгорания в частном доме погибли 6 человек (четверо детей и двое взрослых). Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе МЧС по Подмосковье.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Трагедия произошла в субботу, 13 августа, в дер. Толстяково.

«В результате пожара по адресу: Московская область, Солнечногорский район, дер. Толстяково, СНТ «Орбита», ул. Любимая, д. 58, погибли 6 человек, — говорится в сообщении. — В настоящее время устанавливаются личности погибших».

В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы. Причины ЧП пока неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Солнечногорском районе Подмосковья в частном доме вспыхнул пожар. По предварительным данным, в результате инцидента погибли 4 человека.

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