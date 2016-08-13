Симферополь, 13 августа, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Мир и порядок на территории полуострова Крым будет сохранен любым способом. Об этом, как передает RT, сообщала прокурор Крыма Наталья Поклонская.

rkproc.ru Наталья Поклонская

«У нас в Крыму мир и порядок, и он будет сохранен любым способом, — говорит Поклонская. — Мы защищали и будем и дальше защищать нашу родину, враг не пройдёт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе города Армянска в ночь с 6 на 7 августа была ликвидирована группа диверсантов, снабженная стрелковым оружием, а также минами и взрывными устройствами суммарной мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте. Чуть позже были пресечены попытки прорыва на территорию РФ еще 2-х других украинских ДРГ, а также ликвидирована украинская агентурная сеть на полуострове.

Задержанные диверсанты Украины признались, что готовили террористические акты на территории российского полуострова в преддверии парламентских и местных выборов.

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