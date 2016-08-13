Николай Валуев провел с калужанами «Олимпийскую зарядку»
Калужская область, 13 августа, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Около 1 тыс. человек, в День физкультурника, собрались на площади Старый Торг в Калуге, чтобы принять участие в «Олимпийской зарядке, которую провел с калужанами депутат Государственной Думы РФ, чемпион мира по боксу Николай Валуев, сообщает 13 августа корреспондент ИА REGNUM.
«Для России очень важно, чтобы вы были здоровы, были здоровы ваши дети. Ради этого мы сегодня здесь и собрались», — заявил известный боксер и депутат Федерального собрания.
По окончании зарядки, Николай Валуев благодарил калужан за гостеприимство и пожелал всем приобщаться к спорту, стараться каждый день делать зарядку. Депутат Госдумы подчеркнул, что посещает Калугу впервые, но намерен сделать такие визиты частыми.
В завершение акции были награждены самые активные участники еженедельных «утренних зарядок» в рамках проекта «Спортивное лето в Калуге — 2016».
Депутат Госдумы Николай Валуев также посетил калужскую Площадь Победы, где, возложив цветы к Вечному огню.