Калужская область, 13 августа, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Около 1 тыс. человек, в День физкультурника, собрались на площади Старый Торг в Калуге, чтобы принять участие в «Олимпийской зарядке, которую провел с калужанами депутат Государственной Думы РФ, чемпион мира по боксу Николай Валуев, сообщает 13 августа корреспондент ИА REGNUM.

zskaluga.ru «Олимпийская зарядка» в Калуге

«Для России очень важно, чтобы вы были здоровы, были здоровы ваши дети. Ради этого мы сегодня здесь и собрались», — заявил известный боксер и депутат Федерального собрания.

По окончании зарядки, Николай Валуев благодарил калужан за гостеприимство и пожелал всем приобщаться к спорту, стараться каждый день делать зарядку. Депутат Госдумы подчеркнул, что посещает Калугу впервые, но намерен сделать такие визиты частыми.

В завершение акции были награждены самые активные участники еженедельных «утренних зарядок» в рамках проекта «Спортивное лето в Калуге — 2016».

Депутат Госдумы Николай Валуев также посетил калужскую Площадь Победы, где, возложив цветы к Вечному огню.