Солнечногорск, Московская область, 13 августа, 2016, 16:12 — ИА Регнум. В Подмосковье в частном доме вспыхнул пожар. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

pixabay.com Пожар

ЧП произошло в субботу, 13 августа, в деревне Толстяково Солнечногорского района. По предварительным данным, в результате инцидента погибли 4 человека.

«В деревне Толстяково Солнечногорского района в ходе тушения пожара в частном доме обнаружены тела 4-х человек: мужчины, женщины и 2-х детей», — говорится в сообщении.

По факту возгорания сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку. Предварительная причина ЧП — неисправность дымовой печи.

Другие подробности пока неизвестны.