Киев, 13 августа, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины утверждает, что задержанные в Крыму российскими спецслужбами диверсанты не являются сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сказано в специальном заявлении, распространённом украинским военным ведомством сегодня, 13 августа.

Цитата из м/ф «Как казаки соль покупали». Реж. Владимир Дахно. 1975. СССР Это не мы!

В заявлении сказано, что в составе ГУР Минобороны Украины якобы никогда не было 37-го батальона 56-й бригады. Те лица, о задержании которых сообщают российские спецслужбы, не являются сотрудниками ГУРа, утверждает украинские военное ведомство.

Напомним, российские СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах сообщили, что организатором планировавшихся диверсий в Крыму был начальник разведки 37-го батальона 56-й бригады главного управления разведки минобороны Украины капитан Владимир Сердюк. Именно он готовил и забрасывал украинские диверсионно-разведывательные группы в Крым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа ФСБ сообщила, что в ночь на 7 августа в крымском городе Армянск была нейтрализована диверсионно-разведывательная группа Украины. В ночь на 8 августа была пресечена попытка прорыву двух других украинских ДРГ на территорию Крыма. В плен попали семеро диверсантов. Они дали признательные показания.