Майами, США, 13 августа, 2016, 15:50 — ИА Регнум. В американском штате Флорида аллигатор напал на женщину и почти откусил ей руку. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает ABC News.

Gareth Rasberry Аллигатор

Сообщается, что инцидент произошел в рыбацком поселке Уиллардс в природном комплексе Эверглейдс. Женщина стояла на причале и случайно уронила в воду банку. Она наклонилась, чтобы достать её и в этот момент аллигатор напал на нее.

Рептилия практически полностью откусила женщине руку. Она потеряла сознание. Пострадавшую с большой кровопотерей срочно доставили вертолетом в травматологический центр города Дирфилд-Бич.

Стоит отметить, что нападение аллигаторов на человека во Флориде случаются регулярно. Рептилии утаскивают маленьких детей и охотятся в прибрежной полосе.