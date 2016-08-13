Москва, 13 августа, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских рапиристов — Тимура Сафина, Артура Ахматхузина и Алексея Черемисинова с завоеванием золотых медалей на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Steve Fair Фехтование

Путин назвал победу рапиристов триумфом. Глава государства отметил фехтовальщиков за мастерство, сплочённость и командный дух. Российский лидер отметил, что в решающей схватке российские рапиристы переломили ход борьбы и смогли взять верх над сильным и достойным соперником.

Напомним, российские рапиристы в финале олимпийского турнира смогли победить французов со счетом 45:41. При этом по ходу встречи наши фехтовальщики уступали с разницей в девять уколов. Эта победа стала для российских рапиристов первой в командном первенстве с Олимпиады 1996 года в Атланте (США).