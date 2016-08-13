Вашингтон, 13 августа, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Платный информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова заявила, что её электронная почта была взломана. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает телеканал RT.

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Степанова сообщила, что её электронная почта, через которую она сообщает WADA о своем местоположении, была взломана. Также был взломан её аккаунт в ADAMS (Система антидопингового администрирования и менеджмента).

WADA эту информацию подтверждает. Эксперты агентства считают, что взломщики хотят выяснить местоположение Степановой.

Напомним, в 2013 году Степанова была дисквалифицирована на два года за использование допинга. В декабре 2014 года Степанова и её супруг стали героями фильма германского телеканал ARD, в котором они утверждали, что в России якобы действует «государственная допинговая программа».

Позже выяснилось, что Степанова получала деньги от WADA за свои заявления. Супруги Степановы скрываются в США. Степанова хотела выступать на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, но Международный олимпийский комитет её не допустил.