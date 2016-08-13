Симферополь, 13 августа, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Киевский районный суд Симферополя арестовал второго подозреваемого в подготовке террористических актов в Крыму Андрея Захтея. Об этом сегодня, 13 августа, сообщают «Вести» со ссылкой на источник в суде.

pixabay.com За решёткой

Напомним, ранее этот же суд арестовал на два месяца Евгения Панова — уроженца Запорожской области Украины, который был в составе одной из диверсионно-разведывательных групп украинской военной разведки, прорывавшихся в Крым.

Заседание проходило в закрытом режиме. Как и Панова, Захтея арестовали на два месяца с момента задержания. По данным российских спецслужб Захтей обеспечивал работу диверсионной группы. именно в его автомобиле были найдены взрывчатка, гранаты и детонаторы.

Напомним, 10 августа ФСБ сообщила, что в ночь на 7 августа в крымском городе Армянск была нейтрализована диверсионно-разведывательная группа Украины. В ночь на 8 августа была пресечена попытка прорыву двух других украинских ДРГ на территорию Крыма. В плен попали семеро диверсантов. Они дали признательные показания.