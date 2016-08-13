Калуга, 13 августа, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Сегодня, 13 августа в Калужской области состоялось торжественное открытие движения по новому мосту через реку Угру на 177 км федеральной автомобильной трассы М-3 «Украина», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Движение по новому мосту открыто на одной его половине, по одной полосе в каждом направлении. Полностью в эксплуатацию мост будет введен до конца 2016 года. Реконструкция мостового перехода через Угру осуществляется в две очереди без перерыва движения транзитного автотранспорта. Первая очередь предусматривала строительство нового моста и участка автодороги примыкающего к нему. Именно по этому мосту открыто движение. Вторая очередь предполагает реконструкцию существующего моста. Она включает замену пролетного строения, ремонт опор и конусов.

На мосту смонтировано наружное освещение, защитное ограждение из композитных материалов. Его длина составляет 267,4 м, ширина каждой из четырех полос движения — 3,75 м, четырех краевых полос безопасности — по 2 м. Высота на моста над уровнем воды 34 метра. Это связано с тем, что в иные годы вода в реке поднимается очень высоко. Конструктивно мост выполнен из стали и железобетона. Его металлические конструкции обработаны специальным составом из антикоррозийных материалов. Расчетная долговечность моста — порядка 150 лет.

Новый мост через реку Угру построен в рамках проекта реконструкции, содержания, ремонта, капитального ремонта и эксплуатации на платной основе трассы М3 «Украина» на участке км 124 — км 194 км. После завершения всей реконструкции автодорога будет соответствовать технической категории IБ, что означает разделенные встречные потоки движения, отсутствие примыканий в одном уровне и повышенный скоростной режим. Также, на протяжении 70 километров дороги будут построены и реконструированы семь мостов, десять путепроводов и шесть развязок.

В церемонии открытия движения по новому мосту приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, председатель правления Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах, исполнительный директор АО «ДСК «Автобан» Александр Ракецкий.

По словам калужского губернатора Анатолия Артамонова, «особенно важно, что реконструкция моста проводилась без перерыва движения транзитного транспорта, а это требует особого внимания и мастерства. Благодаря слаженной, ответственной и высокопрофессиональной работе строителей сегодня начинается движение по новому мосту».

Церемония открытия нового моста через реку Угру

Фото пресс-службы правительства Калужской области.