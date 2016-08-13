Кито, 13 августа, 2016, 14:30 — ИА Регнум. В Эквадоре разразился нефтяной скандал. Как сообщает «Эквадор сегодня», прокурор Франклин Браво поменял формулировку обвинения против бывшего генерального директора государственной нефтяной компании «Petroecuador» Алекса Браво. Теперь его обвиняют в незаконном обогащении на основании доклада Государственной контрольной инспекции, в котором указано, что Браво не может объяснить происхождение своих счетов на сумму более 500 000 долларов США. Судья Анна Лусия Сквальос подписала судебный приказ о предварительном аресте самого Браво и наложении ареста на его имущество».

publicdomainpictures.net Арест за махинации

Отметим, что против Браво весной уже было выдвинуто обвинение в незаконном обогащении, но дело было закрыто в связи с «отсутствием доказательной базы».