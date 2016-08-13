Токио, 13 августа, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хотел бы реализовать неофициальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в префектуру Ямагути, расположенную на юго-западе японского острова Хонсю. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает агентство Киодо со ссылкой на политиков, присутствовавших га встрече Абэ с представителями его группы поддержки.

kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Каких-либо других подробностей не сообщается. Напомним, 6 мая этого года Абэ побывал с неофициальным визитом в российском Сочи, где встретился в Владимиром Путиным. Последний раз Абэ официально посещал Москву в 2013 году. Это был первый за 10 лет официальный визит японского премьер-министра в Россию.

Ответный визит Путина в Токио был намечен на конец 2014 года, но так и не состоялся из-за гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Токио по указке Вашингтона присоединился к антироссийским санкциям.

Сам Абэ прописан в префектуре Ямагути и его избирательный округ находится там. Вполне возможно Абэ хотел бы создать благоприятную для доверительного разговора атмосферу.