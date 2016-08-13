Пермь, 13 августа, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Осужденные за коррупцию в 2015 году пермяки уплатили в бюджет около 44 млн рублей при том, что по итогам рассмотрения судами уголовных дел о взяточничестве и коммерческом подкупе осужденным назначены в качестве основного наказания штрафы на общую сумму более 150 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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Отметим, что нормы Уголовного кодекса РФ в качестве наказания за коррупцию предусматривают штрафы, кратные сумме взятке или коммерческого подкупа (статьи 204, 290, 291, 291.1). Размер штрафа может достигать семидесятикратной суммы взятки.

Трем лицам в связи с неуплатой штраф заменен другим видом наказания — лишением свободы.

Так, уже в 2016 году Мотовилихинским районным судом Перми гражданину, осужденному в 2015 году по части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве», к штрафу в размере 96,5 млн рублей, в связи с его невыплатой, наказание заменено на лишение свободы на срок пять лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

По территориальности в другие субъекты Российской Федерации направлены исполнительные документы о взыскании уголовного штрафа на общую сумму более 8 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ГУ МВД по Пермском краю, средний размер дачи взятки в 2015 году составил 64 тыс. рублей, переданной — 101,8 тыс. рублей. За год выявлено 212 фактов взяточничества: 55 случаев получения, 149 — дачи взятки и восемь фактов посредничества.

Среди осужденных в 2015 году замминистра по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, глава городского поселения, начальник межрайонного отдела ИФНС, сотрудник краевой Госинспекции труда, 12 сотрудников правоохранительных органов, четыре руководителя государственных учреждений и девять руководителей муниципальных учреждений.

Подчеркнем, что судами первой инстанции Пермского края за шесть месяцев 2016 года рассмотрено 132 уголовных дела коррупционной направленности в отношении 144 лиц, в отношении 123 лиц приговоры вступили в законную силу. Из них 59 являлись должностными лицами: сотрудниками ФСИН, полиции и налоговых служб, судебными приставами, бухгалтерами, начальниками почтовых отделений, преподавателями, главами поселений, руководителями государственных и муниципальных учреждений, а также лицами, выполняющими управленческие функции в организациях.