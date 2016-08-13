Пермь, 13 августа, 2016, 13:32 — ИА Регнум. На заседании Избирательной комиссии Пермского края, которое состоялось вечером 12 августа, принято решение отказать в регистрации списков кандидатов на выборы в Законодательное собрание края и городскую Думу Перми «Российской партии пенсионеров за справедливость», «Партии Великое отчество» и «Родины». Причина — в превышении уровня недостоверных подписей в подписных листках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

pixabay.com Отказ

На заседании комиссии глава краевого избиркома Игорь Вагин заявил, что он и его сотрудники старались трактовать все спорные недочеты в пользу кандидатов и партий, максимально открыто проводили заседания рабочих групп. Однако по объективным факторам, таких как несовпадение паспортных данных, адресов, фамилий, они вынуждены признать подписи недействительными. По словам Игоря Вагина, у «Родины» из 430 недостоверных подписей (более 20% всех подписей) лишь 80 были отбракованы членами комиссии по недочетам, связанных с оформлением подписных листов, остальные 350 не прошли проверку Федеральной миграционной службой.

Партии «Родина» и «Великое Отечество» превысили порог недостоверных подписей в два раза, «Партия пенсионеров за справедливость» — на 4%. Кроме этого, у «пенсионеров» в партсписке в гордуму Перми более 60% подписей признаны недействительными.

Руководитель краевого предвыборного штаба «Родины» Константин Окунев на своей странице в facebook, отметил, что за короткий период, около трех недель, удалось собрать более 20 тыс. подписей. «К сожалению, требования к сборщикам и подписным листам, прописанные федеральным законодательством, настолько жесткие и однозначные, а время сбора настолько неудачное (июль), что ставят под сомнение целесообразность такого условия, как сбор подписей для выдвижения кандидатов или партий, под большое сомнение», — заявил оппозиционный политик.

Отметим, что на своем последнем заседании 12 августа комиссия приняла также решение о регистрации списков кандидатов в депутаты Заксобрания от «Единой России» (101 кандидат) и «Партии Роста» (60 кандидатов).

Таким образом, участие в выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края примут шесть политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» и «Партия Роста».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что 18 сентября 2016 года, в Единый день голосования пермякам предстоит выбрать депутатов Государственной думы по партийным спискам и четырем одномандатным округам. Кроме этого, будут избираться депутаты Законодательного собрания Пермского края: 30 человек по одномандатным округам и 30 по партийным спискам. В 26 муниципальных образованиях, включая города Пермь, Соликамск, Чусовой и Кудымкар, и сельских поселениях тоже будут выбирать местных депутатов. Общее количество избирателей Пермского края по состоянию на 1 января 2016 года составляет 2 млн 78 тыс. 332 человека