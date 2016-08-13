Санкт-Петербург, 13 августа, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Наземный показ оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Западного военного округа состоялся на военном аэродроме Пушкин под Петербургом. Он был приурочен к отмечавшемуся 12 августа Дню Военно-воздушных сил РФ.

ВВС России

Большинство экипажей самолетов и вертолетов прибыли в северную столицу сразу после завершения конкурса «Авиадартс».

Среди представленной на аэродроме Пушкин авиатехники были истребители МиГ-31БМ, Су-27, Су-34, МиГ-29СМТ, Су-24МР, вертолеты Ми-24, Ми-35, Ми-28Н, Ка-52, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26.

Гости аэродрома смогли не только посмотреть со стороны на самолеты и вертолеты, но и побывать в кабинах боевой и транспортной авиатехники. Особенно были рады этому дети.

Начался праздник с торжественного построения личного состава частей ВВС и ПВО Западного военного округа. Из рук командования отличившиеся офицеры получили государственные награды, ценные подарки и погоны, свидетельствующие о присвоении очередных воинских званий.

Организаторы мероприятия не забыли пригласить на него и ветеранов Военно-воздушных сил.

По завершении торжественной церемонии личный состав частей и соединений ВВС прошел маршем в сопровождении военного оркестра.

Чтобы гостям было комфортнее, на аэродроме была развернута полевая кухня, а хорошее настроение создавал ансамбль песни и пляски Западного военного округа.

К сожалению, в связи с погодными условиями пришлось отменить воздушную часть праздника, однако зрители компенсировали это внимательным изучением выстроившейся на земле авиационной техники, а также образцов различного вооружения.

Для справки:

12 августа 1912 года по Военному ведомству России был издан приказ, согласно которому вводился в действие Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. В ознаменование этого события 12 августа принято считать началом создания военной авиации России.