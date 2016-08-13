Пермь, 13 августа, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Возможности дальнейшего взаимодействия в торгово-экономической и промышленной, а также научно-технической и гуманитарной сферах обсудили власти Прикамья с делегацией Белоруссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора края

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Официальный визит белорусских представителей проходил в рамках соглашения, подписанного на III форуме регионов Белоруссии и России, который прошел в июне 2016 года в Минске. Делегацию белорусов возглавил министр культуры республики Борис Светлов.

На встрече обсуждались конкретные мероприятия, которые должны быть реализованы в рамках соглашения, подписанного между Пермским краем и Белоруссией.

«Перед нами стоят амбициозные задачи — необходимо восстановить объем торговых отношений между Республикой Беларусь и Пермским краем, найти общие составляющие в образовании, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах», — заявил губернатор Прикамья Виктор Басаргин.

«Я уверен, нас ждет большое будущее, и подписанное в июне соглашение станет его надежным фундаментом. Нам необходимо развивать уже имеющийся потенциал, для этого не нужно изобретать какие-то новые формы взаимодействия, поскольку у нас есть общее наследие и понимание целей», — подчеркнул в ответном слове Борис Светлов.

Согласно плану совместных мероприятий, предполагается проведение профессиональных конкурсов и соревнований по стандартам World Skills, обмен опытом по модернизации системы «дуального образования» и выстраиванию партнерских отношений по подготовке рабочих кадров, организация стажировок прикамских аграриев с целью изучения передового опыта производства агропромышленного комплекса Белоруссии и ряд других событий.

Отметим, что по итогам 2015 года товарооборот Пермского края с Белоруссией составил 138 млн 409 тыс. долларов США, при этом сальдо внешней торговли Пермского края с Белоруссией традиционно положительное, товарооборот был сформирован на 62,9% за счет экспорта и на 37,1% за счет импорта соответственно.

В пресс-службе посольства республики Беларусь в РФ сообщили, что Белоруссия и Пермский край в 2016 году планируют увеличить товарооборот до 900 млн долларов. Тем самым вернуться к рекордному товарообороту в 2012 году, который и составил около 900 млн долларов.